В Челябинске вручили дипломы молодым офицерам-штурманам

В церемонии принял участие губернатор Алексей Текслер

Сегодня, 25 октября, в челябинском филиале Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина состоялся торжественный выпуск офицеров-штурманов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие во вручении выпускникам дипломов, а также напутствовал их, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В течение пяти лет молодые офицеры-штурманы 123 выпуска осваивали современную авиационную технику, получали боевые навыки и перенимали опыт лучших преподавателей. Сегодня они получили дипломы, и впереди их ждет служба на благо Родины.

«От ваших знаний, глубокого понимания воинского долга, мужества и самоотверженности во многом зависит судьба нашего Отечества, надежность его рубежей, безопасность наших граждан. Верю, что каждый из вас приложит все усилия для укрепления вооруженных сил России, для победы над врагом — как уже сделали многие ваши товарищи, выпускники ЧВВАКУШа последних лет, получившие высокие государственные награды за боевую работу в зоне специальной военной операции»,— сказал Алексей Текслер.

Особую благодарность он выразил преподавателям филиала, которые вложили все свои силы и знания в подготовку офицеров.

В этом году Военно-воздушная академия выпустила порядка 200 офицеров для Вооруженных сил РФ и дружественных России государств. Один из них окончил обучение с медалью, десять офицеров — с красным дипломом.

Напомним, челябинский филиал Военного учебно-научного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушной академии» им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина — преемник Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов, созданного почти 90 лет назад.