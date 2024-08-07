В Челябинске временно перенесли автобусные остановки в районе ТК «Синегорье»

Проезд там закрыли

В Челябинске с сегодняшнего дня, 7 августа, и до 11-го изменятся места посадки и высадки пассажиров у автобусов, следующих до автовокзала «Центральный». Это связано с аварийными работами на сетях водоснабжения в районе ТК «Синегорье», проезд там закрыли. Об этом сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Возле памятника «Сказ об Урале» высаживать пассажиров будут автобусы № 1, 14, 30, 37с, 56а, 65с, 90с, 125, 129, 136к. Посадка в этом месте — на автобусы № 37с, 56а, 65с, 136к, 184.

Автобус № 64 будет высаживать пассажиров у магазина «М. Видео» на улицу Разина, а забирать — за пешеходным мостом к остановке трамваев «Автовокзал».

С Привокзальной площади пассажиров будут забирать автобусы № 30, 125, 129;

Сесть в автобусы № 1, 14, 90с можно будет около ТК «Синегорье» со стороны улицы Свободы.



