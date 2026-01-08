В Челябинске временно перекроют участок улицы Черкасской

Ограничение движения нужно для уборки снега

В связи с необходимостью очистки проезжей части и вывоза снега в Челябинске будет временно ограничено дорожное движение на участке улицы Черкасской. Речь идет о мосте через реку Миасс от остановки общественного транспорта «ТК Северный» до улицы Калмыкова. Работы будут проводиться 10 и 11 января с 01:00 до 05:00, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничено будет движение в сторону Металлургического района. Водителям рекомендуют использовать альтернативные пути:

Свердловский тракт → улица Северный Луч → улица Хлебозаводская;

Свердловский тракт → улица Дубравная → улица Богдана Хмельницкого → улица Сталеваров.

Администрация города приносит извинения за временные неудобства и просит водителей заранее планировать маршрут с учетом перекрытия. Власти благодарят за понимание и соблюдение предписанных мер.

Следите за обновлениями: информация может корректироваться в зависимости от погодных условий и хода работ.