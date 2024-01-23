В Челябинске временно отменили трамвай № 9, курсирующий в Металлургическом районе

Трамвай № 19 изменит свой маршрут

В Челябинске в связи с ремонтом трамвайных путей на участке от остановки «Оздоровительный центр» до остановки «Коксохим» трамвай № 9, следующий от ЭСПЦ-6 до ЦХП, временно отменили. При этом изменили маршрут № 19, а для удобства жителей Металлургического района организовали движение трамвая-челнока, сообщили в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».

«На время ремонта с 22 января организовали челночное движение трамвайных вагонов 19К от улицы Монтажников до остановки „Оздоровительный центр“», — уточнили в организации.

Трамвай № 19, который обычно следует по маршруту от улицы Чичерина до ЭСПЦ-6, пока будет следовать от Чичерина до «Копрового цеха».