В Челябинске временно отменили диспансеризацию и профосмотры

Такие меры позволят разгрузить поликлиники в период пандемии

Профилактические осмотры и диспансеризацию не будут проводить в челябинских поликлиниках в ближайший месяц. Об этом, 27 октября, на брифинге по профилактике коронавируса рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.



«Мы остановили процесс диспансеризации и профосмотров, чтобы разгрузить поликлиники, пока на месяц, а дальше нужно будет смотреть на эпидситуацию в регионе. Сейчас для нас очень важна работа с амбулаторными больными»,— объяснила Ирина Гехт.

Ограничения не коснулись углубленной диспансеризации и челябинцы все еще могут записаться на ее прохождение.