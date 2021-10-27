Профилактические осмотры и диспансеризацию не будут проводить в челябинских поликлиниках в ближайший месяц. Об этом, 27 октября, на брифинге по профилактике коронавируса рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.
«Мы остановили процесс диспансеризации и профосмотров, чтобы разгрузить поликлиники, пока на месяц, а дальше нужно будет смотреть на эпидситуацию в регионе. Сейчас для нас очень важна работа с амбулаторными больными»,— объяснила Ирина Гехт.
Ограничения не коснулись углубленной диспансеризации и челябинцы все еще могут записаться на ее прохождение.