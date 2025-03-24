В Челябинске врачи сыграли в мини‑футбол с пациентами с пересаженными почками

Такие матчи очень важны, признались медики

Накануне, 23 марта, в Челябинске на стадионе «Динамо» прошел турнир по мини-футболу, посвященный Всемирному дню почки. Уже в третий раз команда врачей-нефрологов Челябинской областной клинической больницы сразилась со своими пациентами — южноуральцами на гемодиализе и с пересаженными почками. Зачем нужны такие матчи и кто стал победителем — в материале ИА «Первое областное».

Команду врачей возглавил главный трансплантолог Челябинской области Александр Полторак. Капитаном команды пациентов стал Александр Кузнецов с пересаженной почкой. Как признались сами игроки, с каждым годом играть все сложнее, но и интереснее.

«Игра очень интересная, позитивная, динамичная. Острые атаки пытались отражать, пока получается»,— поделился врач-хирург первого хирургического отделения Эдуард Халилов.







Напряженная игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды врачей. Решающий гол забил капитан Александр Полторак. Медали и кубок медикам вручил самый титулованный нефрологический пациент Челябинской области, который только в 2024 году завоевал более 30 наград в подобных турнирах.







«Этот спортивный праздник уже стал доброй традицией. С большим удовольствием пациенты и врачи стараются забить друг другу гол, а болельщики поддерживают свои команды. Мы хотим показать, что спорт после трансплантации и на диализе — это не миф. Это — реальность, которую может себе позволить любой пациент»,— поделилась организатор матча, руководитель челябинской «Нефро-Лиги» Ольга Абдрахманова.

«Пациенты на футбольном поле — это свидетельство того, что наша работа очень важна, и делаем мы ее качественно, судя по непростой игре. Победа далась нелегко»,— рассказал Александр Полторак.







Капитан команды пациентов Александр Кузнецов поделился, что после пересадки почки действительно живет активной жизнью.

«Появилась возможность ходить не только на тренировки по футболу, но и на танцы»,— добавил он.

Всемирный день почки отмечается во второй четверг марта. К этому празднику приурочены различные мероприятия, в том числе научные, просветительские и спортивные.