В Челябинске врачи-онкологи нашли альтернативу изнуряющей химиотерапии

Метод позволяет бороться с опухолью без тошноты и выпадения волос

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины активно применяют иммунотерапию — современный метод лечения злокачественных новообразований, который заставляет иммунную систему самого пациента уничтожать раковые клетки. В чем его преимущества, рассказала заместитель главного врача по противоопухолевой лекарственной терапии Мария Андриевских.

«В норме иммунная система каждого человека самостоятельно уничтожает злокачественные клетки, которые в небольшом количестве регулярно образуются в организме. Однако иногда этот механизм дает сбой — иммунные клетки перестают распознавать злокачественные и уничтожать их. Иммунотерапия помогает вновь „обучить“ иммунные клетки „видеть“ опухолевые и бороться с ними», — говорит доктор.

Ежегодно такой способ лечения получают свыше пяти тысяч жителей Челябинской области, в том числе три тысячи пациентов онкоцентра.

Внешне иммунотерапия похожа на химиотерапию. Это тоже капельницы. Но переносятся они легче — без тошноты, рвоты и выпадения волос. Иммунотерапия хорошо сочетается с другими методами лечения, снижает вероятность рецидива и в некоторых случаях помогает бороться с метастазами, при которых другие методы могут оказаться бессильны.

«Иммунотерапия имеет накопительный эффект. Как правило, злокачественные клетки начинают разрушаться только через 3—4 цикла. При агрессивных опухолях у нас нет этого времени, в то время как при химиотерапии, как правило, ответ бывает уже после первого цикла», — замечает Мария Андриевских.

В Челябинском онкоцентре метод активно применяют для лечения лимфом, меланомы кожи, опухолей легких и ряда других патологий. Клинические исследования метода продолжаются, и с каждым годом врачи рекомендуют иммунотерапию все большему кругу людей.