В Челябинске врачи «Другой медицины» выезжают к бездомным в аномальные морозы

Волонтеры раздают людям лекарства и теплую одежду

В Челябинске в период аномальных морозов мобильная бригада проекта «Другая медицина» продолжает выезжать на помощь бездомным и людям в трудной жизненной ситуации.

Каждый, кто обратился за помощью в эти дни, получает теплые вещи, средства гигиены, лекарства и, при необходимости, направление в партнерскую клинику.

«Не все доходят до нас в такую стужу — может, кто-то нашел место, где можно переждать, и боится его покинуть. Но все, кто обратился, получили помощь», — сообщают волонтеры проекта.

Так, в волонтерам обратилась женщина, которая уже 20 лет живет в России без документов. Уехать на родину она не может, так как здесь находится могила ее сына. Женщина не была у врача два десятилеия, ей дали направление к терапевту, также выслушали, постарались помочь.

«Даже в лютый холод можно согреть. Не только вещами, но и вниманием. Не только лекарствами, но и доверием», — говорят волонтеры.

Проект «Другая медицина» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.