В Челябинске врачи дали советы как провести новогодний корпоратив без вреда для здоровья

Есть три главных правила — пить воду, кушать закуски и не приходить на банкет голодным

Корпоративная вечеринка — это испытание для организма. Чтобы встретить Новый год в хорошей форме, важно подготовиться. Заместитель главврача областной больницы Троицка Александра Маковкина объясняет, что делать до, во время и после мероприятия, чтобы минимизировать стресс и максимально насладиться праздником. Мнение эксперта опубликовала пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

Подготовка к мероприятию — залог успеха. В этой связи важно, прийти на мероприятие сытым, нужно поесть за 1-2 часа до начала корпоративной вечеринки. Идеально подойдут белковые блюда с овощами или сложными углеводами (курица, рыба, гречка). Хорошо бы еще выспаться накануне — это поможет организму легче справиться с нагрузками.

«Во время корпоратива не пропускайте закуски. Они замедляют всасывание алкоголя и поддерживают силы. Выбирайте овощи, сыр, мясные нарезки, орехи. Отдавайте предпочтение легким блюдам — салатам с минимальной заправкой, запеченным или приготовленным на пару вариантам. Пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания», — говорит Александра Маковкина.

Эксперт также советует больше двигаться — подойдут танцы, общение с друзьями во время «перекура» на свежем воздухе. Это улучшит метаболизм и настроение. А после праздника обязательно нужно выпить стакан воды перед сном. Полезно будет принять контрастный душ — это поможет взбодриться и улучшит кровообращение.

И помните — не планируйте важные дела на утро после мероприятия. Так, на всякий случай.