В Челябинске впервые пройдут «Здановичевские чтения»

На конференции обсудят наследие известного археолога и образ Аркаима в искусстве

В Челябинске 28 мая впервые пройдет научно-практическая конференция «Здановичевские чтения», сообщает пресс-служба ЧелГУ.

Участники конференции обсудят наследие известного южноуральского археолога Геннадия Здановича, поднимут проблему популяризации археологии и рассмотрят образ Аркаима в искусстве.

«Это первый опыт организации такого мероприятия, поэтому мы надеемся на активное участие археологов, историков, гуманитариев, а также всех, кто с уважением относится к памяти Геннадия Борисовича Здановича и его усилиям по продвижению Аркаима как туристического объекта», — говорит член оргкомитета, профессор факультета журналистики Марина Загидуллина.

Чтения продолжат свою работу 28—31 мая в Челябинском государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Аркаим». Там пройдет уже ставшая традиционной научная конференция «Горизонты цивилизации».

Заявки на участие в чтениях можно подать до 31 января.

Ранее в ЧелГУ учредили стипендию имени легендарного археолога Геннадия Здановича. Ее планируют назначать студентам и аспирантам за особые достижения.