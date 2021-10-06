В Челябинске впервые пройдут соревнования на роликах для детей-инвалидов

Старты для ребят — не просто спорт, а один из видов реабилитации

В субботу, 9 октября, в Челябинске состоятся Первые региональные старты «Ролики мечты» для детей с особенностями здоровья. Мероприятие поддержано грантом губернатора Челябинской области.

Проект создан для улучшения физического и эмоционального состояния детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, которым поставили сложные диагнозы: ДЦП, аутизм, синдром Дауна, генетические болезни. Занятие на роликах для этих детей не просто спорт, а один из видов реабилитации.

Специально, чтобы поучаствовать в мероприятии, на Южный Урал прилетит Наталья Белоголовцева — основатель федеральной программы терапевтического спорта «Лига Мечты».

Кроме челябинских спортсменов участвовать в соревнованиях будут также дети с ОВЗ из Тюмени, Магнитогорска, Миасса, Южноуральска.

На соревнованиях ждут сенатора Маргариту Павлову и уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгению Майорову.