В Челябинске впервые пройдет зимняя Ильменка

Фестиваль с участием Олега Митяева продлится три дня

В Челябинске с 23 по 25 января состоится Зимний Ильменский фестиваль. На сцене выступит народный артист России Олег Митяев, сообщает пресс-служба фонда музыканта.

Фестиваль откроется 23 января камерным «Студенческим концертом» в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете. На сцене выступит лауреат Грушинского фестиваля Наталья Кучер.

Основные события развернутся 24 января в Концертном зале имени Прокофьева. На сцене выступят Олег Митяев с музыкантами Леонидом Марголиным и Родионом Марченко, джазовая вокалистка и тромбонистка Анастасия Иванова, а также коллективы и авторы-исполнители из Тюмени, Екатеринбурга, Москвы и Калининграда. Челябинскую область представят Анатолий Киреев, ансамбль «Седьмая бригада», Наталья Светлова, дуэт «Сестры».

Завершится фестиваль 25 января детским концертом во Дворце пионеров и школьников имени Н. К. Крупской.