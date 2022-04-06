В Челябинске впервые пройдет «День защиты людей»

Социальный проект объединит организации, которые обеспечивают безопасность жителей города

В Челябинске впервые организуют социальный проект «День защиты людей». Мероприятие пройдет в субботу, 9 апреля, на площади Революции. Южноуральцы увидят парад спецтехники и пройдут ускоренный курс спасателя, сообщает организатор — Челябинское региональное отделение «Россоюзспас».

Ежедневно безопасность жителей Челябинской области обеспечивают тысячи спасателей, врачей, пожарных, общественников, поисковиков и юристов. У каждого из них есть свой профессиональный праздник, а вот объединяющего всех вместе до этого времени не было. Проект, который планируют сделать ежегодным, «День защиты людей» объединит десятки организаций.

«Оказавшись один на один в непростой ситуации, люди зачастую не знают, как и у кого можно попросить о помощи. Но на мероприятии каждый участник поймет, что у защиты есть лицо. Вам помогает не безликая организация, а люди, которые заинтересованы в том, чтобы ваша жизнь стала безопаснее и комфортнее», — прокомментировал руководитель Челябинского регионального отделения «Россоюзспас» Денис Гарифуллин.

Акция призвана обратить внимание общества на важность помощи друг другу в любой ситуации, культуру безопасности и здоровый образ жизни. Каждый из присутствующих увидит лица профессионалов, посвятивших жизнь безопасности и благополучию населения, узнает, как они работают.