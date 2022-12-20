В Челябинске впервые провели операцию по реконструкции надколенника

Мастер-класс докторам ЧОКБ дала хирург из Москвы

Во вторник, 20 декабря, в Челябинской областной больнице впервые провели операцию по восстановлению коленного сустава — трохлеопластику. Такое вмешательство позволяет вернуть колену утраченные функции, сообщает пресс-служба клиники.

Челябинка Ангелина Окопная вынуждена ходить в наколенном ортезе, который поддерживает суставы. Из-за ослабленных связок она не раз травмировала ногу.

«В сентябре я споткнулась, и у меня вылетела коленная чашечка. Я сама ее себе вправила и только тогда могла наступить на ногу. Около месяца не могла ходить — лежала дома и мазала колено мазями. Теперь надеюсь снять ортез навсегда и даже заняться фитнесом»,

— говорит девушка.

Избавиться от проблемы девушке помогли в ЧОКБ. Чтобы прооперировать пациентку и дать мастер-класс челябинским докторам, в Челябинск приехала заведующая отделением биологической и хирургической реконструкции крупных суставов Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко Дарья Найда.

«В нашем регионе это первая подобная операция. Если человека не прооперировать, то человеку уже в молодом возрасте грозит тяжелый артроз, потеря физической активности, хромота и постоянный стресс от ожидания вывихов»,

— говорит заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 1 ЧОКБ Леонид Полляк.

Данная операция стала последней по программе высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «травматология» в ЧОКБ. Все запланированные на 2023 год вмешательства, требующие участия высоких технологий, травматологами уже выполнены.