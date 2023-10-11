В Челябинске впервые проведут чин прославления святого

Богослужение будет посвящено отцу Василию Носову

В воскресенье, 15 октября, в челябинском храме впервые проведут чин прославления. Богослужение будет посвящено южноуральскому священнику Василию Носову, которого в августе причислили к лику святых, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

«Отец Василий — яркая звезда на небосклоне Православной Церкви. Это первый святой, канонизированный именно Челябинской епархией. Для нас это торжество исторической правды», — говорит председатель комиссии по канонизации святых Челябинской епархии протоиерей Борис Кривоногов.

Священник Василий Носов был одним из тех, кого советская власть обвинила в принадлежности к «контрреволюционной организации». По делу проходил 21 человек, в том числе епископ Омский и Челябинский Антоний (Миловидов). Пятеро человек, в том числе Носов, так и не признали себя виновными. При этом Василий Носов не свидетельствовал против других, вел себя достойно и мученически принял смерть 21 сентября / 4 октября 1937 года. В 1960 году его реабилитировали посмертно.

Протоиерей Борис Кривоногов подчеркнул, что отец Василий Носов канонизирован как святой всей Русской православной церкви. Со временем составят службу, день памяти — 4 октября — включат в календарь. Возможно, построят храм в память священномученика Василия.

15 октября во время прославления святого в Свято-Симеоновском кафедральном соборе на улице Кыштымской, 32, верующие смогут поклониться иконе священномученика Василия, духовенство пропоет ему тропарь.

Ранее внук Василия Носова известный в Челябинске композитор и музыкант Георгий Анохин передал в дар музею истории православия Новый Завет, принадлежавший деду.