Сердечно-сосудистые хирурги ЧОКБ провели первую в регионе операцию по технологии chimney, что переводится как «дымоход». Метод, который позволяет ввести в просвет артерии сразу несколько стент-графтов, помог спасти 70-летнего пациента с разрывом аневризмы. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает пресс-служба Челябинской областной клинической больницы.Василий Новиков из Троицка обратился к врачам с жалобами на резкую боль внизу живота. КТ-исследование в районной больнице показало, что у мужчины разорвалась крупная артерия. До 90% таких пациентов погибают мгновенно. Однако Новикова вертолетом успели довезти до Челябинска. Здесь ему сделали операцию и зашили разрыв.
Так как до этого мужчине делали операции в области живота, провести новую открытым способом не получилось из-за спаек.
«Нам пришлось пойти на нестандартное эндопротезирование брюшной аорты с одновременным эндопротезированием почечной артерии», — говорит сердечно-сосудистый хирург ЧОКБ Георгий Трейгер.
Медики говорят, что отклонение в размерах аорты можно установить во время диспансеризации и более углубленных обследований. Это позволит провести плановую операцию, не дожидаясь реальной угрозы для жизни.
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