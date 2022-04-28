В Челябинске впервые применили технологию «дымоход» для спасения пациента с разрывом аневризмы

Операцию провели сердечно-сосудистые хирурги ЧОКБ

Сердечно-сосудистые хирурги ЧОКБ провели первую в регионе операцию по технологии chimney, что переводится как «дымоход». Метод, который позволяет ввести в просвет артерии сразу несколько стент-графтов, помог спасти 70-летнего пациента с разрывом аневризмы. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает пресс-служба Челябинской областной клинической больницы.

Василий Новиков из Троицка обратился к врачам с жалобами на резкую боль внизу живота. КТ-исследование в районной больнице показало, что у мужчины разорвалась крупная артерия. До 90% таких пациентов погибают мгновенно. Однако Новикова вертолетом успели довезти до Челябинска. Здесь ему сделали операцию и зашили разрыв.

Так как до этого мужчине делали операции в области живота, провести новую открытым способом не получилось из-за спаек.

«Нам пришлось пойти на нестандартное эндопротезирование брюшной аорты с одновременным эндопротезированием почечной артерии»,

— говорит сердечно-сосудистый хирург ЧОКБ Георгий Трейгер.