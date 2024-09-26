В Челябинске возрождают традицию легендарного фотоклуба

Мастера фотосъемки будут встречаться в последний четверг каждого месяца

В четверг, 26 сентября, в редакции ИА «Первое областное» пройдет первая встреча Челябинского фотоклуба. Традиция встречаться в редакции СМИ была прервана много лет назад.

В Челябинске существует и динамично развивается старейшее в стране объединение фотолюбителей. Почти 65 лет назад официально появился на свет Челябинский фотоклуб (ЧФК). 9 декабря 1959 года на последней странице областной газеты «Челябинский рабочий» было опубликовано небольшое объявление о первой организационной встрече секции фоторепортеров. На встречу приглашались все желающие фотолюбители, местом встречи назначили один из кабинетов журналистов в редакции «Челябинского рабочего».









Закрутилась активная фотографическая жизнь в стенах редакции газеты. На встречи фотоклуба стали приходить не только профессиональные фоторепортеры, но и люди, увлеченные искусством фотографии. Так сложилось уникальное творческое сообщество, в котором объединились люди самых разных возрастов и профессий: врачи и учителя, ученые и рабочие, писатели и художники. Фотография увлекает и покоряет всех.

Творческое общение на собраниях клуба, обсуждение новых работ каждого участника послужило мощным импульсом развития фотоискусства на Южном Урале. Клуб разрастался, на заседания стали приезжать фотолюбители из разных городов Челябинской области. Члены фотоклуба ЧФК проводили первые масштабные фотографические выставки в Челябинске. Актив клуба помогал начинающим авторам сделать первые шаги в профессии. Фотоклуб ЧФК для многих становился народным университетом: только здесь можно было получить грамотный совет по созданию творческой фотографии.





Многие члены фотоклуба со временем сменили место работы — фотография стала основным смыслом жизни, путеводной звездой в бушующем море бытовых проблем. Родилась целая плеяда талантливых фотожурналистов, которых знала вся страна: Юрий Теуш, Вячеслав Бакин, Сергей Васильев, Валентин Голованов, Александр Чуносов, Вячеслав Шишкоедов. Все имена в небольшом тексте перечислить невозможно.

За долгие годы существования фотообъединения случались и периоды затишья, и значительные перемены. Самое главное — знаменитый фотоклуб ЧФК существует и по сей день. Среди членов фотоклуба ведущие фотографы, фоторепотеры Челябинской области: Олег Каргаполов, Дмитрий Сопильняк, Вячеслав Бакин, Денис Базаров, Андрей Дубровин и другие авторы. По итогам всероссийских конкурсов для фотоклубов ЧФК всегда уверенно входит в пятерку лучших объединений страны.





С 1959 года прошло 65 лет, история развития клуба делает очередной виток. Фотоклуб ЧФК возвращается к давней традиции — встречи клуба снова будут проводиться в редакции. Медиахолдинг «Первый областной» принимает на своей территории участников фотоклуба. По сложившейся давней традиции фотолюбители встречаются каждый последний четверг месяца.

Руководство медиахолдинга «Первый областной» помогает развивать творческую фотографию на Южном Урале. Совсем недавно в парке «Россия — моя история» открылась выставка фоторепортеров медиахолдинга. Все фотографы медиахолдинга входят в актив фотоклуба ЧФК.