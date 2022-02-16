В Челябинске возросли цены на такси

Минимальная стоимость поездки составляет 200 рублей

Пробки на дорогах Челябинска на данный момент оцениваются в один балл, однако сервисы такси подняли цены на поездки в более чем 2,5 раза. Рассказываем, сколько придется заплатить горожанам, решившим отправиться этим утром по делам на такси.

Минимальная стоимость поездки составляет более 200 рублей. Челябинцам, проживающим в отдаленных от центра районах и микрорайонах, придется отдать от 400 рублей. Те, кто живет ближе к центру, заплатят от 250 рублей.

Путешественникам, которые отправятся этим утром в аэропорт, придется заплатить почти 500 рублей. Стоимость поездки до железнодорожного вокзала составит почти 300 рублей.