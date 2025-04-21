В Челябинске возобновят реконструкцию цирка

Деньги на ремонт выделят из областного бюджета

В Челябинске продолжатся ремонтные работы в государственном цирке на улице Кирова. По распоряжению губернатора Алексея Текслера деньги на реконструкцию выделят из областного бюджета.

Для того чтобы продолжить работы, обновят проектно-сметную документацию.

«В настоящее время с „Росгосцирком“ достигнута договоренность, что после обновления проектно-сметной документации начнутся работы по реконструкции Челябинского цирка», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, Челябинский государственный цирк закрыли на ремонт в 2019 году. Ремонт начали в 2020 году, но вскоре приостановили: проект реконструкции не соответствовал современным требованиям.

В июне 2021 года заместитель генерального директора Росгосцирка Татьяна Бушкова и генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный побывали в Челябинске и осмотрели вольеры, фойе, манежи, гаражи, разгрузочную зону. Эдгард Запашный лично давал советы по ремонту цирка.

В 2021 году корреспонденты ИА «Первое областное» побывали внутри цирка. Тогда директор цирка Рихард Илгач показал эскизы отремонтированных помещений и отметил, что отдельным пунктом ремонта станет создание комфортного микроклимата в вольерах животных.

«Раньше не делали различий и для всех зверей требования к помещениям были одинаковыми. Вентиляцию мы осуществляли народными методами — открывали окна и проветривали. Наши зрители наверняка помнят, что запах из помещений для животных доносился и в зрительный зал. Такого не должно быть и больше не будет», — рассказывал Рихард Илгач.

В сентябре 2022 года работы возобновили, и Росгосцирк сообщил, что предполагаемый срок завершения строительно-ремонтных работ переносится на второй квартал 2024 года, а открытие цирка — на третий квартал 2024 года. Решение губернатора позволит завершить ремонт.