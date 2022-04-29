В Челябинске возобновят подачу горячей воды в Советском районе

Отключение производилось на время испытаний магистральных сетей на тепловые потери

В пятницу, 29 апреля, в Советском районе Челябинска завершится один из этапов испытаний магистральных сетей на тепловые потери. Сегодня специалисты приступят к поэтапному подключению горячей воды в жилых домах и организациях, сообщили в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».

«В ближайшее время подобные проверки пройдут еще в трех районах: Тракторозаводском, Калининском и Курчатовском. В связи с проведением работ будет временно ограничено горячее водоснабжение части потребителей с 11 по 15 мая 2022 года», — говорится в сообщении.

Даты проведения испытаний согласованы с администрацией Челябинска. Ознакомиться с перечнем домов и организаций, попадающих под временное отключение горячей воды с 11 по 15 мая, можно на официальном сайте «УСТЭК-Челябинск».

Напомним, ранее жителей Советского района отключили от горячей воды с 25 по 29 апреля. Проводились работы, необходимые для оценки состояния изоляции трубопроводов, а также качества услуг по теплоснабжению горожан.

С 25 мая в Челябинске начнется первый этап гидравлических испытаний, на время которых жители многоквартирных домов останутся без горячей воды. Это на неделю позже, чем годом ранее. В городе также стартовала кампания по ремонту тепловых сетей, котельных и центральных тепловых пунктов, сообщили ИА «Первое областное» в АО «УСТЭК-Челябинск».