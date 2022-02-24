В Челябинске возобновят авиасообщение с Сочи 25 февраля

Аэропорт Игорь Курчатов объявил об открытии направления

В Челябинске 25 февраля восстановлены рейсы в Сочи. Напомним, 24 февраля в связи с военными действиями на Донбассе авиакомпании приостановили вылеты на юг России. На пятницу воздушное сообщение откроется с Сочи. Об этом объявила пресс-служба аэропорта.

N4 222 Сочи → Челябинск и N4 221 Челябинск → Сочи восстановлены. Они выполняются авиакомпанией «Нордвин». О работе других рейсов в Сочи не сообщается.



По данным Росавиации, в связи с осложнением ситуации вокруг Украины приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Ограничения действуют с сегодняшнего дня и до 03:45 мск 2 марта. Аэропорты в других городах совместно с авиакомпаниями могут вносить изменения в расписание вылетов.

