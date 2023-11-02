В Челябинске возобновляют кинопоказы для слепых

Особенные зрители смогут увидеть советские фильмы благодаря работе комментатора

В Челябинске с ноября начнет работу лекторий для слепых и слабовидящих горожан. В его программе — лекции об искусстве и даже просмотр кино, сообщает пресс-служба инклюзивного проекта «Незримое кино».

Цикл искусствоведческих лекций начнется с просмотра классики советского кинематографа. Гостям лектория покажут фильмы «Калина красная», «Девчата» и «Белое солнце пустыни». На каждой ленте будет присутствовать комментатор — специалист областного киноцентра имени Сергея Герасимова Вадим Шагабутдинов. Слепые зрители увидят ленты его глазами. Также специалист поможет гостям лектория лучше понять каждую из картин.

В программе лектория также лекции о художниках. Искусствовед Мария Герай представит картины, выполненные специальной азбукой Брайля.