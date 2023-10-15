В Челябинске возобновляют движение троллейбусов до АМЗ с 16 октября

С понедельника возобновляют движение и трамвая №20 до Областной больницы

С понедельника, 16 октября, в Челябинске возобновляется движение троллейбусов до АМЗ, а также трамваев до Областной больницы. Как сообщили в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт», все ранее проводимые работы на участках завершаются.

Так, завершается капитальный ремонт трамвайных путей на улицах Труда и Свердловском проспекте, в связи с чем возобновляется движение трамвая № 20 «ЧМК — Областная больница».

Также подходят к концу работы на контактной сети на улицах Воровского и Блюхера, и троллейбусы №№ 5, 7, 12 и 16 поедут по своим обычным маршрутам.

Кроме того, с понедельника, 16 октября, отменяется автобус КМ, который следовал от АМЗ до Театра кукол.

Напомним, с 16 октября в Челябинске запускают новый трамвайный маршрут № 2, который свяжет ЧЭМК и Областную больницу.

Кроме того, трамваи №№ 2 и 20 будут останавливаться на временных остановках, пока строятся основные.