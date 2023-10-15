В Челябинске возобновляют движение трамваев в Ленинский район с 16 октября

Трамваи №№18 и 22 будут следовать по обычным маршрутам

С понедельника, 16 октября, в Челябинске трамваи №№ 18 и 22 вновь начнут ездить в Ленинский район. Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, ремонтные работы на трамвайном кольце на улице Харлова завершены.

Напомним, движение трамваев в Ленинский район было закрыто поздно вечером 8 октября в связи с ремонтными работами на путях на кольце на улице Харлова. Трамваи №№ 18 и 22 следовали до ЧТЗ. С утра понедельника они начнут курсировать по своим привычным маршрутам.

Напомним, с 16 октября в Челябинске возобновят движение троллейбусов до АМЗ, а также движение трамвая № 20 до Областной больницы. Кроме того, в городе запустят новый трамвайный маршрут № 2, который свяжет ЧЭМК и Областную больницу.

Останавливаться трамваи №№ 2 и 20 будут на временных остановках.