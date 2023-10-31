В Челябинске возобновляют движение трамваев на Чичерина с 1 ноября

Запустить транспорт могут и чуть раньше

Утром 1 ноября в Челябинске трамваи возобновят движение через улицу Чичерина. Как сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», ремонт путей в кольце «Чичерина» почти завершен.

«Ремонт путей в кольце „Чичерина“ заканчивается, и с 1 ноября трамваи пойдут на Чичерина как обычно. Постараемся запустить к 18:00 31 октября», — сообщили в учреждении.

Напомним, ограничения вводились с вечера 26 октября. Трамваи № 14, 15, 16 и 22 пустили по измененным маршрутам, а для удобства горожанам предложили пользоваться автобусами № 9, 18, 31, 64 и 71.