В Челябинске возобновляется работа по очистке домов и заборов от надписей

Глава города Наталья Котова дала соответствующее поручение

В областном центре возобновят работу по очистке фасадов домов и заборов от нанесенных на них надписей. Такое поручение на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 13 февраля, дала своим подчиненным глава Челябинска Наталья Котова. Как передает корреспондент ИА «Первое областное», за исполнение поставленной задачи будет отвечать вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Увеличилось количество надписей на фасадах домов и на заборах. Посмотрите объекты инфраструктуры ресурсоснабжающих организаций, и если где-то эта работа была приостановлена из-за отсутствия этих надписей, то ее нужно возобновить обязательно», — поручила Наталья Котова своему заместителю.

Прошлым летом в городе несколько раз сталкивались с проблемой «художеств», которые вандалы наносили в разных общественных местах. Рисунки появлялись на подпорной стене моста, расположенного на улице Братьев Кашириных (в районе Торгового центра), а через несколько дней камера видеонаблюдения запечатлела «работу» двух вандалов, решивших разрисовать пропускной пункт в парке Гагарина.

Чуть позже полицейские задержали челябинца, нанесшего краской надписи на мемориал воинам-интернационалистам в Ленинском районе, но наказать его не удалось, так как он недееспособен. После этих случаев мэр Наталья Котова предложила выделить место для любителей граффити. Через полтора месяца уличные художники получили возможность легально оставлять рисунки на подпорной стене моста возле конечной трамвайной остановки «Завод им. Колющенко».