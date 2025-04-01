В Челябинске возобновили троллейбусный маршрут № 16 «АМЗ — ЖБИ»

На линии работает современный транспорт

С сегодняшнего дня, 1 апреля, в Челябинске возобновили троллейбусный маршрут № 16, который связал АМЗ и ЖБИ. На линию вышли девять новых красных троллейбусов. Как сообщили в телеграм-канале «Челябинский троллейбус», маршрут длиной почти 30 километров охватывает многие крупные предприятия.

«Маршрут № 16 проходит по улицам Блюхера и Воровского, проспекту Ленина и улице Героев Танкограда, охватывая крупные предприятия, включая Челябинский электрометаллургический комбинат. Общая длина маршрута — 29,5 км. В будние дни на линию будут выходить 9 троллейбусов, а в выходные — 6», — уточнили в телеграм-канале.

Сегодня первый троллейбус отправился в 5:14 утра от АМЗ.

На маршруте будут работать 23 водителя, которые прошли обучение.

Напомним, маршрут № 16 временно отменили в феврале 2024 года из-за реконструкции троллейбусного депо и модернизации контактной сети. Запустить маршрут должны были с открытием второго троллейбусного депо, однако было найдено решение для его возобновления уже сейчас.

«Машины будут размещаться и готовиться к выпуску на площадке наших коллег — в сервисном центре завода-изготовителя», — говорится в телеграм-канале.