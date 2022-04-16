В Челябинске возобновили начатый осенью ремонт трамвайных путей

Работы проходят на двух участках

В Челябинске начались работы по завершению ремонтов трамвайных путей на улицах Цвиллинга и Первой Пятилетки. Подрядчики приступили к работам минувшей ночью, говорится в Телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации».

«Этой ночью подрядчик начал послеосадочный ремонт с выправкой путей, который проводится в соответствии с нормативами через полгода после укладки рельсов. Гарантия на ремонты путей по контрактам составляет 60 месяцев»,— говорится в сообщении.

В ближайшее время подрядчик обустроит временное твердое покрытие на пешеходных переходах у основных перекрестков, закрепит бордюры, выполнит необходимые работы для ровной стыковки плитки и асфальта.

Напомним, ремонтировать трамвайные пути в Челябинске начали прошлой осенью. Из-за работ некоторые маршруты были скорректированы. В декабре наш корреспондент побывал на одном из ремонтируемых участков и узнал, как проходят работы.