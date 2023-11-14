В Челябинске возобновили движение троллейбусов №7, 12 и 14

Работы на контактной сети в центре города завершены

В Челябинске утром 14 ноября троллейбусы № 7, 12 и 14 последовали по своим привычным маршрутам. Как сообщили в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», работы по модернизации контактной сети на пересечении Свердловского и Комсомольского проспектов завершены.

Напомним, движение троллейбусов через перекресток закрыли 3 ноября. Модернизировать сети планировали до 14 ноября включительно, однако справились на день раньше указанного срока. В связи с работами троллейбусный маршрут № 7 был отменен, а троллейбусы №№ 12 и 14 следовали по измененным маршрутам.

В паблике «Челябинский транспорт» сообщили, что в ближайшее время начнутся работы на сетях на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев, в связи с чем некоторый электротранспорт также изменит свои маршруты. Точные сроки проведения модернизации пока неизвестны.