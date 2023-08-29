В Челябинске возобновили движение трамваев по проспекту Победы

Ограничения вводили в связи с работами на теплотрассе

В Челябинске открыли движение трамваев по проспекту Победы на участке от улицы Каслинской до Чичерина. С сегодняшнего дня, 29 августа, движение электротранспорта организовано по обычным маршрутам, сообщили в пресс-службе компании «ЧелябГЭТ».

Трамваи № 14, 15, 16, 19 и 22 следуют по маршрутам:

№ 14: «ЦХП» — «Ул. Чичерина»;

№ 15: «ЧЭМК» — «Ул. Чичерина»;

№ 16: «Завод им. Колющенко» — «Ул. Чичерина»;

№ 19: «Ул. Чичерина» — «Коксохим»;

№ 22: «Ул. Чичерина» — «Трамвайное депо № 1».

Напомним, ограничение на участке проспекта Победы ввели 22 августа в связи с работами на теплотрассе. Трамваи пустили по измененным маршрутам. Завершить работы и пустить трамваи по обычным маршрутам планировали утром 28 августа, однако ограничение продлили до утра 30 августа. Подрядчику удалось завершить работы на день раньше.

Напомним, на неделю продлили запрет на движение трамваев на участке улицы Горького и Первой Пятилетки. Там меняют рельсы. Трамваи № 5, 15, 18 и 22 будут следовать по измененным маршрутам до 4 сентября.