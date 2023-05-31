В Челябинске возобновили автобусный маршрут до берега Шершней

Отправление от областной больницы — каждые полчаса

С 1 июня в Челябинске вновь откроют сезонный автобусный маршрут № 38. Он пролегает от областной больницы до санатория «Изумруд» у Шершневского водохранилища. Об этом сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Маршрут проходит по улицам Блюхера, Кузнецова и Калининградской. Автобусы будут ездить каждые 30 минут ежедневно до 3 сентября.

Первый рейс от Областной больницы — в 7:00, от санатория «Изумруд» — в 7:15. Последний рейс от Областной больницы — в 20:00, от санатория «Изумруд» — в 20:15.

Напомним, более 12 тысяч челябинцев отдохнули на городских пляжах на прошлой неделе. Большая часть южноуральцев посетила места летнего отдыха в выходные.