В Челябинске возникли семибалльные пробки

Движение особенно затруднено на северо-западе города

Этим утром, 28 апреля, на дорогах Челябинска возникли семибалльные пробки. Особенно затруднено движение на северо-западе города. Рассказываем, какие улицы лучше объехать.

Серьезная пробка образовалась на Свердловском проспекте, затруднено движение на улице Братьев Кашириных на участке от Северо-Крымской до Кирова. Стоит движение на нескольких участках на проспекте Победы, а также на Комсомольском проспекте. Небольшие заторы возникли на улицах Чайковского, Молодогвардейцев, Северо-Крымской и Чичерина.

Зафиксированы пробки на улицах Энгельса, Труда, Первой Пятилетки, Комарова. Также затор возник на автодороге Меридиан в районе электростанции. Многокилометровая пробка возникла на проспекте Ленина на участке от улицы Горького до Цвиллинга.

Движение в Ленинском и Калининском районах свободно.