В Челябинске возникли проблемы с вызовом скорой помощи

Дежурные службы восстанавливают связь

В данный момент номер 103 в Челябинске временно недоступен. Дежурные службы оперативно восстанавливают связь, сообщили в региональном Минздраве.

«В связи с краткосрочной нештатной ситуацией на подстанции скорой медицинской помощи в Челябинске был временно недоступен номер 103», — сообщили в ведомстве.

Чтобы вызвать скорую помощь челябинцам посоветовали звонить по номеру 112. Также делимся дополнительными контактными телефонами подстанций по всем районам города:

— Курчатовский район 8(351)794-65-33

— Металлургический район 8(351)722-54-11

— Центральный район 8(351)263-06-83

— Тракторозаводский район 8(351)772-86-83

— Ленинский район 8(351)256-29-56

— Советский район 8(351)262-74-29

— Новосинеглазово 8(351)282-27-21