В данный момент номер 103 в Челябинске временно недоступен. Дежурные службы оперативно восстанавливают связь, сообщили в региональном Минздраве.
«В связи с краткосрочной нештатной ситуацией на подстанции скорой медицинской помощи в Челябинске был временно недоступен номер 103», — сообщили в ведомстве.
Чтобы вызвать скорую помощь челябинцам посоветовали звонить по номеру 112. Также делимся дополнительными контактными телефонами подстанций по всем районам города:
— Курчатовский район 8(351)794-65-33
— Металлургический район 8(351)722-54-11
— Центральный район 8(351)263-06-83
— Тракторозаводский район 8(351)772-86-83
— Ленинский район 8(351)256-29-56
— Советский район 8(351)262-74-29
— Новосинеглазово 8(351)282-27-21