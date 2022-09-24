В Челябинске возможно задымление от пожаров в Свердловской области

В региональном Минэкологии рекомендовали не проветривать помещения и пить больше воды

В эти выходные, 24 и 25 сентября, в Челябинске возможно задымление из-за торфяного пожара, возникшего на территории Свердловской области. Об этом предупредила пресс-служба министерства экологии региона.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, в деревне Большое Седельниково в Сысерти возникли торфяные пожары, которые сейчас ликвидируют. Площадь очагов активного тления составляет 35 гектаров на участке местности в 60 гектаров.

В связи с тем, что сегодня днем ветер в Челябинске изменится на восточный, а его скорость увеличится, он может принести дым от пожаров с территории Свердловской области.

«В случае возникновения явного запаха гари гражданам рекомендуется не открывать на ночь окна и не проветривать помещения утром, сократить пребывание на улице до минимума. использовать маски и другие средства индивидуальной защиты, употреблять больше воды и проводить влажную уборку помещений»,— рекомендовали в ведомстве.

Минэкологии организует непрерывный мониторинг ситуации.