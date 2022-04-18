В Челябинске возложили цветы в память о погибших сотрудниках органов внутренних дел

В мероприятии участвовали ветераны полиции и действующие стражи порядка

Сегодня, 18 апреля, начальник ГУ МВД РФ по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков и руководители структурных подразделений возложили цветы к подножию монумента «Солдатам правопорядка» в память о погибших при исполнении служебных обязанностей полицейских. Мероприятие приурочено ко Дню ветеранов органов внутренних дел.

В торжественной обстановке для ветеранов прозвучало поздравление Министра внутренних дел России генерала полиции Владимира Колокольцева.

«Это праздник всех, кто с честью служил стране, защищая граждан от преступных посягательств, достойно представлял государство при выполнении интернационального долга, обеспечивал законность и правопорядок во время проведения контртеррористических операций. Ваши высокие профессиональные качества, личная порядочность, верность присяге и выбранному жизненному пути вызывают самое глубокое уважение. Вы внесли неоценимый вклад в укрепление лучших традиций службы. Многие из вас и сегодня остаются в строю. Свыше пятисот тысяч ветеранов передают знания молодым специалистам, делятся многолетним опытом, оказывают помощь в профилактической работе с несовершеннолетними, их патриотическом воспитании», — говорится в поздравлении.

Ветераны, ушедшие на заслуженный отдых, продолжают помогать действующим сотрудникам полиции, передают знания, опыт и активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи. На мероприятии ветераны и действующие сотрудники почтили минутой молчания память товарищей, павших в борьбе с преступностью. На стелы мемориального комплекса «Солдатам правопорядка» занесены 232 фамилии погибших при исполнении служебных обязанностей полицейских. Для ветеранов прозвучала песня «Не думай о секундах свысока» в исполнении майора внутренней службы, солиста вокального ансамбля ГУ МВД РФ по Челябинской области Сергея Пимонова.

«Благодарю вас за неоценимый вклад в поддержание правопорядка, за создание того фундамента, на котором сейчас работает полиция Южного Урала. Огромное вам спасибо за то, что находите время сегодня быть рядом с нами, оказываете помощь и поддержку действующим сотрудникам, делитесь своим бесценным опытом. Низкий вам поклон за это от всего личного состава. Позвольте в этот день пожелать вам здоровья, радости и благополучия вам и вашим близким», — поздравил ветеранов генерал-лейтенант Михаил Скоков.

Глава регионального ГУ МВД, его заместители Сергей Богдановский, Артур Рахматуллин, председатели ветеранской организации и общественного совета Валерий Маскаев и Владимир Майоров положили к подножию постамента ярко-красные гвоздики.

Напомним, в Челябинской области на сегодняшний день более 17 тысяч ветеранов МВД.