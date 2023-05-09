В Челябинске возложили цветы к Вечному огню в память о воинах Великой Отечественной войны

Церемония прошла на Аллее Славы



Губернатор Алексей Текслер, представители органов власти региона и города, а также военные, правоохранители и ветераны боевых действий приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на Аллее Славы. Началось мероприятие с выступления главы региона, подчеркнувшего, что сегодняшнее поколение достойно продолжает дело своих предков, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Дорогие земляки, южноуральцы! 78 лет назад завершилась Великая Отечественная война, наступил долгожданный День Победы. Это самый главный праздник для каждой российской семьи. Мы вспоминаем своих героев, тех, кто пал на полях сражений, тех, кто вернулся с Победой и дал жизнь новому поколению. Мы помним подвиг тружеников тыла, кто день и ночь ковал Победу на своих рабочих местах. То военное поколение дало пример мужества и стойкости, любви к своей Родине», — заявил глава региона.

Сегодня же, по словам губернатора, на полях сражений воюет уже новое поколение наших ребят. Они стойко и мужественно защищают свою Родину, освобождают исторически российские земли. Они, как их деды и прадеды, льют кровь, к сожалению, есть павшие: чтить их память будут всегда.

«Низкий поклон родителям, кто воспитал таких сыновей. Южный Урал, как и в годы Великой Отечественной войны, вносит свой вклад в неоценимое дело Победы. Работают наши оборонные предприятия, уходят на фронт добровольцы. 80 лет назад с этого места уходили на фронт бойцы добровольческого Уральского танкового корпуса. Они выполнили наказ жителей Челябинской области, победили врага, и мы уверены, что и сегодня Победа будет за нами, потому что наше дело правое! Дорогие земляки, с праздником 9 мая, с Днем Великой Победы!», — сказал Алексей Текслер.

От имени депутатов Законодательного Собрания региона с великим праздником южноуральцев поздравил председатель ЗСО Александр Лазарев.

«Праздник со слезами на глазах, потому что погибло огромное количество людей во время Великой Отечественной войны. Но, к счастью, никому не удавалось сломить дух русского народа. Никому и никогда этого не удавалось, потому что в нашей крови, в наших традициях те, которые заложены нашими предками-победителями, людьми, которые создавали нашу Родину. Я хочу сегодня выразить слова благодарности и признательности нашим ветеранам. Низкий поклон вам, дорогие наши герои, спасибо вам за все, что вы сделали для нашей Родины!», — подчеркнул спикер областного Заксобрания.



Также Александр Лазарев выразил благодарность труженикам тыла, детям защитников Отечества, которые восстанавливали нашу страну после Великой Отечественной войны.