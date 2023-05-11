В Челябинске возле ТРК «Алмаз» взрослыми деревьями заменят 32 сухостойные ели

Работы продлятся 10 дней

За 10 дней в Челябинске возле ТРК «Алмаз» 32 сухостойные ели заменят новыми взрослыми лиственными деревьями. Работы на перекрестке автодороги Меридиан и Копейского шоссе пройдут с 11 по 21 мая, сообщили в пресс-службе городского комитета дорожного хозяйства.

Новые деревья будут крупноразмерными. Как правило, это деревья от трех метров в высоту, которые в течение нескольких лет выращивали в питомнике.

Напомним, в начале мая 94 мелколистные липы начали высаживать на улице Скульптора Головницкого. Еще 90 таких же лип разместили на участке вдоль Комсомольского проспекта.

А Литературный сквер, расположенный рядом с Публичной библиотекой, планируют украсить двумя клумбами с многолетними цветами и кустарниками. Растения подобрали так, чтобы клумба цвела с мая по сентябрь.