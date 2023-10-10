В Челябинске возле Первого озера обустроят новую набережную в 2024 году

На месте пустыря появятся роллердром, велодорожки и детские площадки

В следующем году в челябинском микрорайоне Чурилово появится новая благоустроенная набережная. В порядок планируют привести берег Первого озера в районе улицы 2-й Эльтонской. Подробности сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Сейчас это место не имеет никакой инфраструктуры и, естественно, пустует и не пользуется спросом у жителей. Здесь нет удобных подходов к воде, также общий вид портят аварийные деревья и заброшенное полуразрушенное здание», — рассказали в мэрии.

В прошлом году глава города Наталья Котова поручила после окончания строительства дороги на 2-й Эльтонской начать благоустройство набережной Первого озера. Проект победил в рейтинговом голосовании жителей района. За благоустройство территории высказались более 23 тысяч человек. Этот показатель стал рекордным среди всех районов Челябинска, отметили в мэрии.

На новой набережной сделают спортивную и детские площадки, роллердром, который на зиму будет превращаться в каток. Также планируются зоны тихого отдыха и велодорожки. На территории установят освещение и камеры видеонаблюдения. Предусмотрена высадка хвойных и лиственных деревьев, кустарников и цветов. Рядом обустроят автомобильные парковки.





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