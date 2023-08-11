В Челябинске возле Шершневского водохранилища построят новый сквер

В поселке Сосновка в 2024 году оборудуют локации для отдыха и прогулок

В челябинском поселке Сосновка в 2024 году построят новый сквер с перголами, качелями, детскими площадками. Сквер займет площадь 10 тысяч кв. м. Администрация Центрального района г. Челябинска показала эскизы будущего места отдыха.





Строительство нового места идет по программе «Формирование комфортной городской среды». В новом сквере появятся тропиночная сеть, скамейки, перголы, урны. По периметру и внутри оборудуют наружное освещение, его коммуникации спрячут под землю. В администрации района пообещали высадить газон, множество кустарников и деревьев. Позаботятся и о парковочных местах и подъездных путях к скверу. Сейчас на месте завершили планировку площадок, дорожек.

Работы продолжатся и в следующем году. Напомним, в Челябинске открывается новый сквер в Металлургическом районе. Места благоустройства призвала беречь от вандалов глава города Наталья Котова.