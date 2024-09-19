В Челябинске воздух прогреется до +22 градусов 19 сентября

По области местами пройдут небольшие дожди

Сегодня, 19 сентября, в Челябинской области будет тепло и преимущественно солнечно. В отдельных районах синоптики областного Гидрометеоцентра обещают небольшие дожди.

В Челябинске воздух прогреется до +22°C, осадков не предвидится. Ветер преимущественно юго-западного направления, от 2 до 7 метров в секунду.

В Магнитогорске потеплеет до +16…+20°C. Малооблачно, без осадков. Ветер южный, слабый.

Дневной прогрев в Миассе составит около +20°C. Небольшой дождь возьмет паузу ближе к вечеру, однако ночью снова возобновится. Ветер северо-западный, до 2 метров в секунду.

В Сатке погода под копирку.

В Троицке градусники покажут до +20°C. День выдастся солнечным. Ветер южного направления, слабый.

В Кыштыме ожидается до +21°C. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер западный, до 3 метров в секунду.

В целом столбики термометров в регионе поднимутся до +17…+22°C. Переменная облачность, в отдельных районах вероятны кратковременные дожди. Ветер юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду.