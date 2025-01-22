В Челябинске возбудили уголовное дело после гибели женщины под колесами троллейбуса

Погибшая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора

Сегодня, 22 января, в полиции возбудили уголовное дело о нарушении ПДД (статья 264 УК РФ) после гибели женщины под колесами троллейбуса, сообщили в ГУ МВД по региону.

ЧП случилось сегодня утром на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Косарева. Водитель троллейбуса № 12 проехала на запрещающий сигнал светофора и сбила пешехода. Женщина скончалась на месте.

Ранее в Челябинске возбудили уголовное дело после наезда трамвая на двух школьников, один из которых получил серьезные травмы.

UPD: в прокуратуре Челябинской области уточнили, что водитель троллейбуса отставала от графика и проехала на запрещающий сигнал светофора. Под колесами троллейбуса погибла 65-летняя женщина.