В Челябинске возбудили уголовное дело из‑за загрязнения рек Миасс и Игуменка

Виной всему незаконная врезка ливневки

В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту загрязнения рек Миасс и Игуменка нефтепродуктами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Установлено, что причинами загрязнения водных объектов стали ненадлежащее содержание сетей ливневой канализации и незаконная врезка в сети», — отметили в ведомстве.

В Минэкологии региона пояснили, что на территории одного из гаражно-строительных кооперативов в Челябинске была незаконно проведена врезка в ливневую канализацию, которая попадает в русло реки Игуменки. Именно через нее топливо попало в реку Миасс. По факту проверки установлено, что в ливневке зафиксирован слой нефтепродуктов толщиной 1—5 сантиметров.