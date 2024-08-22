В Челябинске возбудили дело о навязчивой рекламе местной стоматологии

Клиника обзванивала горожан и приглашала на бесплатный осмотр

Житель Челябинска пожаловался в Антимонопольную службу России на навязчивую рекламу одной из местных стоматологий. Ведомство возбудило дело и в ближайшее время проверит, соблюдала ли клиника закон о рекламе, зазывая жителей города на бесплатный осмотр.

«Гражданин сообщил Челябинскому УФАС, что не давал своего согласия на получение рекламной информации. Тем не менее представители клиники позвонили ему и пригласили принять участие в акции „Здоровая Россия“, пройдя бесплатную диагностику полости рта», — рассказывают в УФАС.

В Антимонопольную службу мужчина представил аудиозапись состоявшегося разговора. Разбор жалобы запланирован на 24 сентября.

Ранее УФАС уже признавала нарушением требований рекламного законодательства распространение рекламы стоматологии по телефону без предварительного согласия абонента. В прошлый раз гражданину предлагали пройти полную диагностику полости рта по программе «Здоровая улыбка».