В Челябинске восстановят памятник погибшим от ран воинам

Работы необходимо выполнить до 1 мая 2025 года

МАУ «Челябинский центр искусств» объявило аукцион на выполнение работ по сохранению памятника воинам, погибшим от ран в Великой Отечественной войне в госпиталях Челябинска, а также на восстановление воинских захоронений на территории мемориала. Начальная цена контракта — более 88 миллионов рублей. Аукцион размещен на сайте госзакупок.

Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения, расположенном в Челябинске на Лесном кладбище. Победителю аукциона до 1 мая 2025 года необходимо провести необходимые работы по сохранению памятника, а также восстановить прямоугольные беломраморные надгробные плиты и кирпичную стену.

От подрядчика требуют выполнять работы с применением качественных материалов, а также устранять дефекты и недостатки в период гарантийного срока. Гарантия на выполненные работы — не менее трех лет.

Заявки на участие в аукционе принимают до 11 июля. Итоги подведут на следующий день.