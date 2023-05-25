В Челябинске восстановили водоснабжение в домах после крупной аварии

Коммунальщики подали воду этой ночью

Специалистам удалось восстановить водоснабжение в домах микрорайона Тополиная Аллея, где накануне произошла крупная коммунальная авария на водоводе. Как сообщили в пресс-службе мэрии, вода начала поступать в дома минувшей ночью. Эта труба находится на балансе «ЮжУралВодоканала»: в организации сообщили, что смогли наладить подачу воды еще к полуночи вчерашнего дня.

Крупная коммунальная авария случилась вчера вечером, из-за чего вода перестала поступать в двадцать жилых домов на улицах Братьев Кашириных, Академика Королева, Академика Сахарова, Университетская Набережная и 250-летия Челябинска. Очевидцы рассказали, что перед аварией работала тяжелая техника у Академика Королева, 23.

Вода разлилась буквально по всем дорогам в окрестностях от места повреждения водовода диаметром 300 мм. Планировалось завершить работы к 5 часам утра четверга, 25 мая. Для жителей на время работ сделали бесплатными четыре водомата, чтобы горожане могли набрать воды.