В Челябинске восстановили троллейбусный маршрут № 5

Он связывает район АМЗ с железнодорожным вокзалом

В Челябинске возобновил работу один из самых популярных троллейбусных маршрутов, который ездит по центру города, — маршрут № 5. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба мэрии.

«Подрядчики завершили модернизацию контактной сети по Воровского от проспекта Ленина до Свердловского проспекта. Поэтому троллейбус № 5 вернулся на маршрут», — говорят в администрации города.

Уточним, сегодня «пятерка» ездит от АМЗ через площадь Революции до железнодорожного вокзала. Схему движения несколько изменили из-за ремонта теплотрассы на улице Тимирязева. Предположительно после 10 июня троллейбус снова будет ходить не через площадь Революции, а через Театральную площадь.

Троллейбус № 16, работу которого также свернули из-за ремонта контактной сети, пока не запущен. О его выходе в мэрии сообщат дополнительно.