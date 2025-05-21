В Челябинске восстановили сервис вызова скорой помощи

Звонки по номеру 103 снова доступны

В Челябинске устранили проблемы с вызовом скорой помощи по номеру 103, сообщили утром 21 мая в пресс-службе регионального Минздрава.

«Работа автоматизированной телефонной станции службы скорой медицинской помощи в Челябинске полностью восстановлена. Прием вызовов на номер 103 осуществляется в штатном режиме», — уточнили в ведомстве.

Вероятно, причиной проблем со связью стал пожар, произошедший вечером 20 мая в административном здании подстанции скорой помощи, расположенной на проспекте Победы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, возгорание было оперативно ликвидировано, никто не пострадал. Самостоятельно здание покинули 50 человек. На месте ЧП работали 11 человек и 4 спецмашины.