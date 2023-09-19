В Челябинске восстановили движение троллейбуса № 7

Также по прежним улицам пустили маршрут № 12

В Челябинске закончили ремонт перекрестка улицы Труда и Свердловского проспекта. Поэтому восстановил работу троллейбус № 7, а маршрут № 12 пустили по прежним улицам. Об этом сообщил Организатор перевозок Челябинской области.

Движение троллейбусов восстановили на участке Свердловского проспекта от проспекта Ленина до Комсомольского проспекта. Теперь «рогатые» будут ездить так:

№ 7: ДК строителей — Свердловский проспект — Алое поле — Парк Гагарина;

№ 12: Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — Алое поле — Парк Гагарина.

Напомним, изменения вводили из-за ремонта теплотрассы на Свердловском проспекте в конце июня.