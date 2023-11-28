В Челябинске восстановили движение троллейбуса №12

Движение по Комсомольскому проспекту открыто для электротранспорта

В Челябинске завершены работы по модернизации контактной сети на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев. В связи с этим с сегодняшнего дня, 28 ноября, троллейбус № 12 будет следовать по своему обычному маршруту. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЧелябГЭТ».

«С 5 утра 28 ноября восстанавливается движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту. Маршрут № 12 будет работать по своему маршруту: АМЗ — улица Молдавская»,— уточнили в организации.

Троллейбусы №№ 14 и 17 пока продолжат следовать по измененным маршрутам. Время и дату, когда они вновь поедут по улице Молодогвардейцев, в «ЧелябГЭТ» пообещали назвать позже. Пока же троллейбус № 14 продолжает следовать от ЧМК через Свердловский проспект и Алое поле до Парка Гагарина, а 17-й — по Молдавской, Чичерина и Братьев Кашириных — на вокзал.