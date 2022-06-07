В Челябинске восстановили движение трамваев после ремонта путей

Ограничения на перекрестке Горького и проспекта Победы действовали с 26 мая

В Челябинске на перекрестке Горького и проспекта Победы восстановлено движение трамваев, сообщили сегодня, 7 июня, в городском управлении транспорта.

«Трамваи направлены по действующим трассам: № 5 ЧЭМК — Горького — Труда — Завод им. Колющенко; № 6 ЧГРЭС — пр. Победы — Горького — ЧТЗ», — уточнили в транспортном управлении.

Напомним, что схемы движения трамваев были изменены 26 мая в связи с укладкой на перекрестке Горького и проспекта Победы новых трамвайных путей и труб теплопровода.

Ограничения планировалось снять 6 июня, но потом их продлили еще на сутки.